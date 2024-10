E’ stato ucciso oggi pomeriggio verso le 15 nel suo appartamento di via dei Patrioti, nel quartiere Borgo Loreto a Cremona. Paolo Gamba, 44 anni, è morto dopo essere stato accoltellato da Marco Viti, 48 anni, forse dopo una lite. Entrambi hanno alle spalle precedenti penali. Viti, in particolare, per motivi di droga. E’ stato lo stesso autore dell’omicidio a chiamare il 118, dicendo di aver ammazzato il 44enne.

Sul posto sono intervenuti prima gli uomini della Squadra Volante, raggiunti poi dagli investigatori della Mobile, coordinati dal dirigente Giulia Cristina. Ancora da capire il movente del delitto. Viti era uscito dal carcere di via Cà del Ferro una decina di giorni fa, e da 24 ore era ospitato da Gamba nell’abitazione al piano ammezzato del palazzo al civico 8/a.

L’omicida è stato condotto fuori dall’abitazione molto scosso, tanto che prima di portarlo via, i medici del 118 lo hanno caricato su un’ambulanza per controllarne le condizioni. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario.

In via dei Patrioti sono arrivate anche la mamma e la sorella della vittima, sconvolte. Nessuna delle due ha voluto rilasciare dichiarazioni. Nella casa dove si è consumato l’omicidio è arrivato anche il medico legale Elena Invernizzi.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata