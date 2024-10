E’ Marco Viti, classe 1976, l’uomo che è stato arrestato per l’omicidio di Paolo Gamba, 44 anni, in un appartamento di via Patrioti 8, nel quartiere Borgo Loreto. E’ stato lui, appena dopo aver commesso l’omicidio, a chiamare il 118. “Ho accoltellato uno”, avrebbe detto al centralino che ha risposto alla chiamata.

Immediatamente, sono scattati i soccorsi, e sul posto sono arrivati, oltre ad ambulanza e auto medica, anche diverse pattuglie della Squadra Mobile della questura.

Il presunto assassino, che da poco tempo viveva nello stesso appartamento della vittima, è stato subito fermato e messo in stato d’arresto. Era uscito dal carcere soltanto da una decina di giorni.

Sul posto è arrivata anche la sorella della vittima.

