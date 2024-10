Il Golden Pike, la competizione di pesca al luccio più attesa d’Italia, torna a far vibrare gli animi di tutti gli appassionati. Il 1 dicembre, presso il Centro Pesca Sportiva Tre Laghi di Oscasale, in provincia di Cremona, i migliori anglers dello Stivale si sfideranno in una gara avvincente.

Come in ogni edizione, per rendere l’evento ancora più emozionante, è prevista una consistente immissione di lucci che si aggiungeranno a quelli già presenti nei laghi, garantendo così un’esperienza di pesca ai massimi livelli.

Ma il Golden Pike non è solo una gara. È un vero e proprio evento che celebra la passione per la pesca al luccio e il rispetto per l’ambiente. La competizione si svolge infatti nel pieno rispetto della filosofia no-kill: i lucci catturati vengono pesati con bilance elettroniche e delicatamente rilasciati in acqua, grazie a speciali nasse che non li danneggiano.

La competizione avrà una durata di 4 ore e sarà consentito esclusivamente l’utilizzo di esche artificiali. La classifica finale sarà determinata dal peso totale del pescato di ogni concorrente, assegnando un punto a grammo. In palio vari premi offerti dalle migliori aziende del settore.

Per iscriversi è necessario visitare il sito www.insidefishing.it e seguire le indicazioni. I posti sono limitati a 80 partecipanti e le registrazioni chiudono il 24 novembre.

