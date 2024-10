Venerdì 1 e domenica 3 novembre 2024, in occasione della commemorazione dei defunti, i cittadini che si recano al Civico Cimitero potranno usufruire del trasporto gratuito grazie al potenziamento delle linea M con bus identificati dalla scritta “Servizio Cimitero”.

Il servizio, messo a disposizione dal Comune di Cremona in accordo con Arriva Italia s.r.l., sarà attivo dalle 8,55 alle ore 16,25 con partenza ogni ora da piazza della Libertà, lato Comando Polizia Locale, e dalla stazione ferroviaria, e avrà come destinazione entrambe le entrate del Civico Cimitero, quella da via dei Cipressi e quella principale in via Cimitero (si veda tabella allegata).

Negli altri giorni, compreso sabato 2 novembre 2024, il servizio di trasporto al Civico Cimitero sarà garantito dalle linee circolari F e M con frequenza di mezz’ora come da orario feriale.

Da lunedì 4 novembre al 31 dicembre l’orario di apertura del Civico Cimitero sarà il seguente: nei giorni feriali dalle 8 alle 17, la domenica e i festivi dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17. Mercoledì 13 novembre, ricorrenza di S. Omobono, patrono cittadino, sarà osservato l’orario festivo (dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17), così come per tutte le festività infrasettimanali.

