E’ in transito la nuova ondata di piena del fiume Po, che in queste ore sta avendo il suo culmine nel Pavese e che in qualche ora arriverà anche a Cremona, dove il livello del fiume è cresciuto di quasi due metri negli ultimi tre giorni, tornando a superare lo zero idrometrico. Attualmente, misura +0,11 (rilevazione delle ore 8), e crescerà ancora, presumibilmente, guardando come è stato l’andamento a monte, di circa un metro.

Sebbene non dovrebbero esserci particolari rischi, la protezione civile ha emesso un allerta gialla per rischio idraulico che comprende anche il nostro territorio, per cui la situazione rimane attentamente monitorata dalle autorità competenti.

Peraltro, nei prossimi giorni dovrebbe proseguire la tregua data dal maltempo, almeno per quanto riguarda il nostro territorio, mentre invece prosegue lo stato di allerta in altre Regioni, come Emilia Romagna e Veneto.

LaBos

