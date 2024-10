Si è tenuta sabato mattina nella Sala Giunta del Palazzo Comunale di Soresina la conferenza stampa di presentazione del progetto di restauro del teatro Sociale portato avanti dal Rotary Club Soresina.

Si tratta di un service pluriennale sviluppato col sostegno di RotarAct Soresina, Operazione Musical e dell’amministrazione comunale che, unendo le forze, si sono posti l’obiettivo di concretizzare la messa in sicurezza di alcuni palchi che presentano problematiche.

In apertura, la Past President di Rotary Soresina, Stefania Filippi, ha ricordato come già lo scorso anno, in fase di avvio del service, si fosse partiti affiancati da Operazione Musical con la messa in scena di ‘Sister Act che favola’ il cui ricavato permise di finanziare lo sviluppo di tutte le fasi propedeutiche all’apertura del cantiere, incluse le ampie pratiche burocratiche necessarie, in quanto si sta parlando di un immobile sottoposto a stretti vincoli dettati dalla competente soprintendenza.

Ha preso poi la parola l’attuale Presidente Enrica Cremonesi Filippi che, parlando anche a nome dell’intero Consiglio, si è detta pronta a proseguire in questo impegno, sostenendo il teatro Sociale concepito come fondamentale fulcro della vita culturale locale.

La raccolta fondi del 2024 si concentrerà sul musical ‘Mamma Mia …ci risiamo ancora!’ che verrà messo in scena dalla compagnia Operazione Musical i prossimi sabato 16 novembre alle ore 21:00 e domenica 17 novembre alle ore 16:00. Anche in questo caso, i proventi ottenuti dalla vendita dei biglietti verranno convogliati nei fondi necessari a far partire le operazioni dei restauratori, che nei prossimi mesi inizieranno a lavorare concretamente dando la priorità alle aree maggiormente ammalorate.

Le prevendite per la due giorni sono già attive ed è possibile prenotare il proprio posto contattando il 3248238139 oppure scrivendo a biglietti@operazionemusical.it

Fondamentale il contributo dell’amministrazione comunale. Per questo il sindaco Alessandro Tirloni non ha mancato di rimarcare l’importanza dell’iniziativa, di spiegare quanto il comune abbia a cuore e sostenga la buona manutenzione del teatro cittadino e messo in evidenza l’importanza di un lavoro di squadra portato avanti assieme a Operazione Musical e ai locali Rotary Club e RotarAct, partnership che sta portando a eccezionali frutti.

Presente anche Roberto Pagliari in rappresentanza di Operazione Musical che, portando i saluti del Presidente Nicola Gregorat e dell’intera associazione, si è detto entusiasta di poter procedere anche quest’anno portando in scena uno spettacolo che ha già raccolto, nei scorsi mesi proprio al Sociale, importanti risultati con oltre 2500 spettatori ad applaudire un gruppo di 40 attori che si sono esibiti interamente dal vivo accompagnati da un allestimento scenico degno di nota. Il fine settimana del 16 e 17 novembre sarà oltretutto l’ultima occasione per assistere al musical ‘Mamma Mia …ci risiamo ancora!’ in quanto poi la compagnia si concentrerà su nuove produzioni.

Importante la presenza di Claudia Nolli, futuro membro del Consiglio direttivo di Rotary Club Soresina per l’anno 2025-2026, che ha garantito come anche per la prossima stagione il club proseguirà a sostenere il Teatro e ad incentivare iniziative di raccolta fondi e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso una consapevole tutela del patrimonio storico/artistico locale.

© Riproduzione riservata