Sguardi sulla natura – Ambiente naturale e ambiente antropico a confronto è il titolo del nuovo ciclo di serate organizzate dal Museo di Storia Naturale e dal Gruppo Naturalisti Cremonesi, grazie alla preziosa collaborazione del Gruppo Fotografico Cremonese Bfi-Adafa, che inizia giovedì 31 ottobre nella Sala Puerari di Palazzo Affaitati (via Ugolani Dati, 4). Strumento di conoscenza, documentazione e divulgazione, la proiezione delle fotografie proposte dal Gruppo Fotografico Cremonese farà da guida alla scoperta del mondo naturale di diversi luoghi, vicini e lontani, per coglierne la bellezza e le peculiarità.

Orizzonti lontani è il titolo del primo appuntamento di giovedì 31 ottobre che, alle ore 20.45, vedrà protagonisti gli scatti realizzati da Ezio Medagliani e Paolo Ghiringhelli. Secondo appuntamento, dedicato al tema Poesia e bellezza dietro casa, giovedì 21 novembre, sempre alle ore 20.45, con le fotografie di Mariangela Braga, Alberto Bruschi, Germano Coelli, Alessandro Chiusa, Vito Gerevini e Davide Volpi.

Terza ed ultima serata di questo ciclo giovedì 5 dicembre, sempre alle 20.45, con le foto di Fabio De Gennaro e Enrico Madini: in questo caso il tema è Fotografare viaggiando.

Se lo scopo principale dell’iniziativa è informare, il secondo è stimolare ad essere sempre più consapevoli dell’importanza del patrimonio ambientale, così che la sua tutela venga sentita come una necessità dalla quale non si può prescindere. Anche grazie a questa rassegna, il Museo di Storia Naturale prosegue il suo compito di sensibilizzare la cittadinanza perché diventi sempre più consapevole della tutela dell’ambiente naturale non solo più vicino a noi, ma anche quello lontano perché tutto è connesso. L’ingresso è libero alle serate è libero e gratuito

