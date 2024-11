Come annunciato il segretario provinciale Vittore Soldo lascerà, per motivi personali, la giuda della Federazione Pd di Cremona entro la fine di questo anno.

Le procedure per la elezione del nuovo segretario, come previsto dallo statuto regionale del PD, saranno avviate dal giorno successivo di questo atto.

Prima di lasciare l’incarico Vittore Soldo, eletto la prima volta lo scorso novembre 2018 , incontrerà gli iscritti ed i militanti in sette incontri su tutto il territorio provinciale per tracciare il bilancio del lavoro politico svolto in questi anni “dopo le tornate elettorali per il rilancio della iniziativa politica e della forma partito”.

“Il Pd Cremonese in questi anni ha ottenuto risultati importanti quali la riconferma di amministrazioni comunale di molti piccoli e medi comuni ed in particolare Crema e Cremona al centrosinistra con Fabio Bergamaschi ed Andrea Virgilio sindaci del Pd e l’importante risultato delle elezioni del Consiglio Provinciale di Cremona con Presidente Roberto Mariani ed sei consiglieri sempre con lo schieramento progressista” fanno sapere dal partito.

Al temine degli incontri si terrà il prossimo lunedì 16 dicembre 2024 l’assemblea provinciale del Pd Cremonese nella quale il segretario uscente relazionerà sui contenuti emersi sui territori con gli iscritti dei circondari, delle Donne Del e dei Giovani Democratici.

Nel rispetto delle regole statutarie sarà la successiva riunione dell’Assemblea Provinciale , convocata entro gennaio 2025, ad eleggere il/la nuovo/a segretario/a della federazione PD cremonese che rimarrà in carica fino al prossino congresso nazionale.

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Casalasco: Giovedì 7 novembre 2024 ore 20.45 presso sede PD Casalmaggiore in Via Cairoli 7

Donne Democratiche: mercoledì 13 novembre 2024 ore 20.45 presso sede Federazione Pd Cremona

Giovani Democratici: Giovedì 14 novembre 2024 alle ore 21 presso sede Federazione PD Cremona

Terre di Mezzo: Lunedì 18 novembre 2024 c/o Circolo PD Pizzighettone David Sassoli, piazza della Repubblica, Pizzighettone

Cremonese: Martedì 19 novembre 2024 ore 20.45 presso sede Federazione Pd Cremona

Cremona Città: martedì 3 dicembre 2024 ore 20.45

Cremasco: Mercoledì 4 dicembre ore 20.45, PD Crema – Via Bacchetta

