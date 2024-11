Sabato 2 novembre, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, in Galleria XXV Aprile (lato giardini), l’Associazione Italiana Disabilità Malattie Rare Lotta al Bullismo ODV organizzerà un punto di raccolta firme per sostenere l’attivazione a Cremona di un’ambulanza veterinaria attiva h24 e un ambulatorio veterinario notturno.

“Questa iniziativa iniziata il 20 settembre scorso”, scrive Antonio Sivalli, presidente dell’associazione e autore della lettera che si riporta più in basso, “ha smosso la coscienza di molti cittadini e vuole rispondere al crescente bisogno di un servizio di soccorso per animali in città, per garantire assistenza e cura immediata anche nelle ore notturne. Invitiamo quindi tutti i cittadini a non restare indifferenti e a unirsi a questa causa, firmando per supportare una soluzione concreta e fondamentale per il benessere degli amici a quattro zampe”.

Lo scorso 21 ottobre, nella postazione in Galleria XXV Aprile, erano state raccolte 140 firme. E’ comunque sempre disponibile un punto fisso per le firme al bar Bolidori nel quartiere Zaist.

