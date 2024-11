Urla, coltelli, cartelli stradali divelti, lancio di oggetti: una scena di ordinaria follia quella che si è consumata nella mattina di venerdì al quartiere Po, nella zona del Parco Sartori, dove sempre più spesso si verificano episodi di risse e violenza.

Questa volta la lite ha riguardato un gruppetto di giovanissimi, che si sono confrontati intorno alle 8.30 della mattina, richiamando l’attenzione di molti, preoccupati residenti, che hanno prontamente segnalato la vicenda alla Polizia. I coinvolti sono stati fermati e identificati. Ma questo non basterà a stoppare un problema ormai annoso.

“A volte sembra di essere nel Bronx”: è l’amaro sfogo della presidente del comitato di quartiere, Giampaola Costanzo. “Non c’è controllo, non c’è sicurezza. Al parco Sartori c’è una sola telecamera e non so se funziona. Abbiamo chiesto controlli, ma non ce ne sono. Poi c’è il problema dell’illuminazione: ci sono 4 luci su via Navaroli all’altezza del supermercato, ma internamente è buio pesto. E di notte c’è pieno di gente che bivacca, tanto che poi la mattina dopo troviamo sporcizia ovunque”.

L’appello è all’amministrazione comunale: “Vorremmo un incontro per parlare di questi problemi, ma non veniamo ascoltati” conclude la presidente di quartiere. lb

© Riproduzione riservata