In occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, il Comando Provinciale Carabinieri di Cremona ha allestito una vetrina che unisce uniformi, immagini, oggettistica, pubblicazioni e calendari storici dell’Arma, all’interno di uno spazio reso disponibile dalla Camera di Commercio in via Solferino.

L’esposizione vuole sottolineare la solennità di queste celebrazioni ed il forte legame dell’Arma dei Carabinieri con la comunità cremonese, suggellato dalla presenza in vetrina del violino “Santa Lucia”, decorato nella parte retrostante con lo Stemma Araldico dell’Arma dei Carabinieri, simbolo del connubio tra un’eccellenza del territorio quale la liuteria cremonese, espressione di un patrimonio artigianale e culturale di assoluto pregio e prestigio a livello mondiale, ed il servizio reso dall’Arma dei Carabinieri alla propria collettività. Lo strumento è stato donato nell’ottobre del 2022 dall’Academia Cremonensis al Comando Provinciale Carabinieri di Cremona in occasione del 90° Anniversario di Fondazione della propria sede, la Caserma “Santa Lucia”.

Il Nucleo Uniformi Storiche dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Ispettorato Lombardia, con sede a Milano, nello spirito di continuare a condividere e promuovere il patrimonio valoriale fondante l’Istituzione tra le generazioni di Carabinieri, ha fornito un contributo prezioso all’allestimento dello spazio espositivo concedendo l’utilizzo di due divise originali delle rispettive epoche: l’uniforme di servizio modello 1909, antecedente alla Prima Guerra Mondiale, completa di fucile modello 91, e la Grande Uniforme Ridotta del periodo 1850-1890, detta “Umbertina”, utilizzata come uniforme ordinaria di servizio da Carabiniere, senza spalline, completa di una daga con fodero. L’esposizione sarà visibile sino all’intera giornata del 4 novembre.

© Riproduzione riservata