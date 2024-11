Presentato questa mattina a palazzo Comunale lo spettacolo “Mamma mia…ci risiamo ancora!” in programma domenica 10 novembre alle ore 16 al teatro Ponchielli a cura della compagnia Operazione Musical, uno spettacolo voluto dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti il cui ricavato sarà devoluto ai progetti portati avanti da I.Ri.Fo.R. Lombardia allo scopo di sostenere i servizi di intervento precoce e le altre preziose attività come i campi ludico-riabilitativi specifici per bambini e ragazzi con disabilità visiva e complessa.

Il musical fa parte del progetto “Con altri occhi” ed è stato presentato da Flavia Tozzi, presidente della sezione cremonese di UICI, Nicola Gregorat, presidente Operazione Musical, Roberto Pagliari addetto stampa, Matteo Marinoni, responsabile progetto “Con altri Occhi” e Mimmo Iuzzolico della direzione regionale UICI. Uno spettacolo nel segno dell’inclusività, in quanto tramite apposite cuffie, tutti potranno ascoltare l’audio-descrizione di ciò che accade sul palcoscenico.

Attraverso un sistema di audiodescrizione live tramite auricolari, gli spettatori ciechi e ipovedenti potranno “vedere” con l’ascolto i dettagli di scena, i costumi, i movimenti degli attori e altri elementi visivi della rappresentazione. Questa tecnica consente una narrazione che non interferisce con il dialogo e le canzoni, offrendo una fruizione completa dell’opera.

Inoltre, prima dello spettacolo, il pubblico con disabilità visiva avrà l’opportunità di effettuare un Tour Tattile e toccare con mano le scenografie e i costumi, per familiarizzare con l’ambiente scenico. Sarà disponibile anche un programma di sala in braille, per accompagnare gli spettatori nella scoperta dei personaggi e della trama.

La rappresentazione promette una serata all’insegna del divertimento, grazie a un mix entusiasmante di canto, ballo e recitazione. La compagnia ha già riscosso un grande successo con questo musical, attirando oltre 3.000 spettatori al Teatro Sociale di Soresina.

“Mamma Mia! …ci risiamo ancora” è un travolgente spettacolo che ripropone i più grandi successi degli ABBA, riadattati in lingua italiana, accompagnati da una trama coinvolgente. Il lavoro è frutto di mesi di preparazione, con un allestimento curato nei minimi dettagli, dai costumi alle scenografie.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con I.Ri.Fo.R. Onlus, l’organizzazione senza scopo di lucro dell’UICI, che da anni si impegna nel sostegno alle famiglie con bambini e ragazzi disabili visivi / pluridisabili. I fondi raccolti grazie a questo evento contribuiranno a sostenere le numerose attività promosse da I.Ri.Fo.R., che attualmente supporta circa un centinaio di famiglie in tutta la regione, incluse quelle della provincia di Cremona.

Info e prenotazioni: biglietteria del teatro tel. 0372.022001/02 – biglietteria@teatroponchielli.it

platea € 20,00

palchi € 15,00

galleria e loggione € 10,00

