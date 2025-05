Ancora momenti di violenza in via Magazzini Generali, in una delle zone più attenzionate di Cremona, quella tra via Orti Romani e parco Rita Levi Montalcini dove da tempo i residenti lamentano la presenza di individui equivoci, spaccio, disturbo della quiete pubblica, una delle zone inserite tra quelle in cui possono essere disposte le misure di allontanamento temporaneo ed eventualmente il Daspo da parte del Questore.

E questa mattina alle 9,30 circa si è reso necessario l’intervento prima del 118 e poi dei Carabinieri per sedare due persone straniere, una di 22 e una di 31 anni. I due avevano già avuto una discussione sorta per futili motivi qualche giorno prima che si era poi trascinata fino a riesplodere in maniera violenta questa mattina, quando si sono presi a calci e pugni. Qualcuno ha chiamato il 112 e sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Robecco d’Oglio che hanno identificato i litiganti. Il 31enne è stato trasportato con ferite lievi in ospedale. Se lo vorrà potrà procedere a querela.

Giuliana Biagi

