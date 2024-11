Dopo i tanti episodi di risse e violenze che si sono verificati anche nelle ultime ore, il gruppo Fare nuova la città Cremona attiva si è riunito per approfondire questo tema. E’ Enrico Manfredini, presidente dell’associazione, a illustrare come è andato l’incontro e cosa si potrebbe fare per arginare questo fenomeno, anche se ha sottolineato che una ricetta non c’è.

“Pensiamo che ci siano due approcci, che sono complementari fra di loro: da una parte il presidio, che sia il più possibile continuativo, attento, che possa anche individuare i gruppi di persone che possono essere più a rischio” ha spiegato. “Questo è l’intervento che è già in corso. Poi si dovrebbe avviare anche un altro tipo di intervento, ossia l’attivazione di tutte quelle realtà educative del territorio che possano contribuire a costruire un senso di partecipazione alla Comunità, partendo da famiglia, scuola, oratori e servizi sociali”.

“Credo che sia estremamente importante non abbandonare la frequentazione di luoghi come questi” continua il capogruppo. “Invece è estremamente importante esserci. Vivere questi luoghi è anche un antidoto contro, appunto, queste forme di violenza”.

Tra i componenti dell’associazione c’è anche Cinzia Marenzi, Presidente della Commissione Sicurezza, che sarà a breve convocata. “Siamo in fase di preparazione. E nel giro di poco tempo dovrebbe essere appunto convocata una Commissione proprio specifica su questi temi”: ha chiosato Manfredini.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata