Sono complessivamente 450 le firme dei cittadini raccolte in Galleria XXV Aprile tra ieri e sabato 21 ottobre per sostenere l’attivazione a Cremona di un’ambulanza veterinaria attiva h24 e un ambulatorio veterinario notturno. Una iniziativa dell’Associazione Italiana Disabilità Malattie Rare Lotta al Bullismo ODV. “L’obiettivo”, per Antonio Sivalli, presidente dell’associazione, “è quello di rispondere al crescente bisogno di un servizio di soccorso per animali in città, per garantire assistenza e cura immediata anche nelle ore notturne”.

“450 persone che fanno la differenza”, ha detto ancora Sivalli, “persone che si sono messe in fila al nostro banchetto per chiedere un servizio che ancora non esiste, ma di cui sentiamo tutti il bisogno. Perché i nostri amici a quattro zampe non sono solo ‘animali’: sono membri della famiglia, compagni di vita e di avventure.

450 persone hanno scelto di non essere indifferenti, di non voltare le spalle alla sofferenza dei loro amici. Non sono rimaste in silenzio di fronte a un gatto morto, lasciato in un angolo per giorni perché il servizio di recupero non è attivo il sabato o la domenica. Non hanno ignorato la minaccia delle esche avvelenate o i pericoli della droga ingerita dai nostri animali in luoghi pubblici. Sanno che la vita di un animale è preziosa, che non vale meno solo perché appartiene a una creatura a quattro zampe”.

“Per questo non ci fermiamo“, ha assicurato Sivalli. “Anche se non saremo in piazza fino al termine della Festa del Torrone, i nostri volontari continueranno la loro missione, perché sappiamo che siamo in tanti a desiderare questo cambiamento. Il nostro punto fisso al bar Boldori, in zona Zaist, rimane aperto per chiunque voglia unirsi a noi e far sentire la propria voce. Insieme possiamo fare la differenza, per chi non può parlare ma ha diritto di essere ascoltato“.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata