Una scena che non avrebbe avuto nulla da invidiare ad una pellicola di Quentin Tarantino, quella che si è consumata nella notte tra sabato e domenica a Monticelli d’Ongina, dove si è consumata una maxi rapina, ad opera di una banda di professionisti, che ha preso di mira la sede della Dhl.

Un colpo da film, con tanto di auto incendiate e lasciate di traverso in mezzo alla strada e chiodi sull’asfalto, per fermare gli eventuali inseguitori.

I malviventi, dopo aver manomesso tutti i sistemi di videosorveglianza, hanno sfondato la sbarra di ingresso con auto e furgoni, quindi, con le armi spianate, hanno minacciato le guardie a sorveglianza della struttura. Poi hanno preso d’assalto il magazzino, portando via merce, soprattutto di tipo hi-tech, come smartphone, tablet e computer, per un valore complessivo di circa un milione di euro.

Nel frattempo, un altro gruppo ha piazzato auto e furgoni rubati lungo le vie d’accesso all’azienda, per poi dargli fuoco, lasciando a terra anche i chiodi, al fine di rallentare gli inseguitori. La banda di rapinatori si è infine data alla fuga, pare in direzione Cremona, dall’autostrada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto spegnere i mezzi incendiati, e i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola e del Nucleo investigativo di Piacenza. Ora sono in corso le indagini tecniche e scientifiche per risalire agli autori del colpo, che sarebbero circa una quindicina. lb

