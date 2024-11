Approvati da Regione Lombardia i contributi economici per le annualità 2025-2026 destinati allo svolgimento delle attività delle polizie provinciali per il controllo del cinghiale e la prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana (PSA). In merito è intervenuto il consigliere regionale della Lega Riccardo Vitari membro della commissione ‘Agricoltura, montagna e foreste’ al Pirellone.

“Grazie a questa misura la Regione mette a disposizione ben 600mila euro per due annualità di cui oltre 74mila per la Polizia provinciale di Cremona, si tratta un contributo importante e fondamentale per le nostre Forze di Polizia. Azione che va ad aggiungersi agli oltre 7 milioni di euro di bandi regionali destinati alla biosicurezza aziendale, risorse incrementate da Regione Lombardia con 3,8 milioni per agevolare il comparto suinicolo.

“Come mostrato nell’audizione tenuta nel mese di ottobre in commissione ‘Agricoltura’, i numeri dimostrano che il sistema sta funzionando anche per la decisiva collaborazione del mondo venatorio nella lotta alla PSA. Infatti, da mesi i cacciatori stanno svolgendo un servizio pubblico di prevenzione e di salvaguardia del comparto suinicolo compreso nel triangolo delle provincie di Brescia, Mantova e soprattutto Cremona dove c’è un’altissima concentrazione di allevamenti e macelli.

“Da parte nostra – conclude Vitari – c’è massima attenzione per tutelare una filiera che ha già subito danni significativi dalla chiusura di mercati di sbocco importanti come quelli nordamericani. Questo senza dimenticare come nel corso 2024 sono purtroppo stati abbattuti circa 80mila suini per cause legate alla PSA”.

