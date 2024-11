Regione Lombardia ha esteso a tutti i cittadini, a partire dal 4 novembre, la possibilità di accedere gratuitamente alla vaccinazione antinfluenzale. Questa opportunità, introdotta per rafforzare la protezione della salute pubblica in vista dell’inverno, punta a contrastare la diffusione dell’influenza stagionale riducendo anche la pressione sul sistema sanitario.

I cittadini potranno effettuare la vaccinazione presso i centri vaccinali delle ASST, gli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e nelle farmacie aderenti alla campagna.

“È fondamentale vaccinarsi – ha detto il presidente Fontana oggi presente al centro vaccinale curato da Asst Nord Milano nel piazzale antistante Palazzo Pirelli – quella di quest’anno è una versione particolarmente virulenta che può creare qualche problema soprattutto agli anziani e ai più fragili. E’ importante farlo prima del picco dell’influenza. I dati del 2024 sono in aumento rispetto alla 2023 e questo è certamente un buon segnale ma bisogna aumentare ancora di più”.

“L’ampliamento dell’accesso gratuito alla vaccinazione antinfluenzale – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – a tutta la popolazione lombarda è essenziale in vista della stagione invernale. La vaccinazione è uno strumento sicuro ed efficace per ridurre le complicanze associate all’influenza, specialmente tra le fasce più vulnerabili della popolazione. Invitiamo quindi tutti a cogliere questa opportunità, visto anche che in Australia, dove l’influenza si è diffusa negli scorsi mesi, si è dimostrata particolarmente aggressiva”.

I DATI AL 3 NOVEMBRE 2024 (Prima dell’estensione a tutti i cittadini della vaccinazione gratuita). Al 3 novembre sono stati somministrati 975.787 vaccini antinfluenzali (+83.707 rispetto al 2023), 137.731 vaccini anticovid 19 (+8.589 rispetto al 2023).

DATI AL 4 NOVEMBRE 2024 (Compreso il primo giorno dell’estensione a tutti i cittadini della vaccinazione gratuita). Al 4 novembre sono stati somministrati 1.021.949 vaccini antinfluenzali (+93.664 rispetto al 2023), 144.719 vaccini anticovid 19 (+9.626 rispetto al 2023).

© Riproduzione riservata