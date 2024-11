Sala Maffei della Camera di Commercio di Cremona gremita per Flavio Caroli e per la presentazione del suo nuovo libro “L’altra storia dell’arte – I vinti vincitori”. Con Caroli anche GianDomenico Auricchio. Il grande storico dell’arte e scrittore, legato a Cremona, ha accompagnato i presenti alla scoperta di un’arte sommersa e poco conosciuta ma che merita di essere riportata alla luce. In prima fila anche l’assessore Rodolfo Bona. Tra il pubblico anche l’architetto Giorgio Palù: un successo editoriale edito da Rizzoli che mette in mostra l’altissima formazione e competenza di un talento come Caroli che ha accompagnato la presentazione con foto e diapositive di quadri.

