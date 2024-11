I Carabinieri della Compagnia di Cremona, insieme al Nucleo Carabinieri Cinofili Carabinieri di Orio al Serio e ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità sono state impegnati nella giornata di mercoledì, dalle 7 alle 13, in un servizio coordinato a largo raggio nel territorio di Cremona. In totale sono stati impiegati 16 uomini, che hanno controllato numerose persone (45) e veicoli (20) durante l’arco di tutta la mattinata, con una particolare attenzione al mondo studentesco.

Le verifiche sono state effettuate in un primo momento nella zona di afflusso degli studenti. I militari hanno controllato l’area della stazione delle tranvie e gli adiacenti parcheggi pubblici coperti, quindi altre zone solitamente frequentate dai ragazzi prima di andare a scuola, anche al fine di contrastare l’utilizzo delle sostanze stupefacenti grazie all’aiuto di Grom, uno splendido esemplare di labrador del Nucleo Carabinieri Cinofili di Orio al Serio. Per lui, che ha ormai compiuto 9 anni, questo è stato l’ultimo “lavoro” prima della meritata “pensione”.

Successivamente, i militari si sono spostati all’interno di un istituto scolastico della provincia dove, nell’ottica di un piano di prevenzione concordato con la dirigenza scolastica, sono state controllate, in particolare, le aree comuni frequentate dai ragazzi.

La presenza del cane è stata una piacevole sorpresa per i ragazzi. I controlli hanno positivamente colpito anche alcuni genitori presenti per i colloqui con i docenti, che hanno espresso gratitudine e riconoscenza per l’attenzione rivolta alla sicurezza dell’ambiente scolastico ed alla prevenzione del disagio giovanile.

Contestualmente i Carabinieri del Nas e del Nil. hanno svolto vari controlli ai locali pubblici della zona, particolarmente orientati a verificare l’eventuale somministrazione di alcolici ai minori nonché l’impiego e lo sfruttamento di manodopera in nero. I militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sanzionato i gestori di un locale pubblico per la mancata attuazione di norme legate al primo soccorso ed alla prevenzione incendi. I colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità hanno invece emesso alcune prescrizioni di adeguamento gestionale nei confronti dei gestori di un altro locale della città.

Infine, non poteva mancare, essendo peraltro giornata di mercato, un controllo nel centro cittadino, al fine di prevenire i fastidiosi furti e borseggi. Sono state “battute” tutte quelle zone divenute teatro nelle ultime settimane di problematiche inerenti alla sicurezza ed al decoro urbano, in particolare gravitanti intorno a Piazza Roma; anche qui i militari, con l’aiuto dei cinofili, hanno controllato numerose persone lasciando un tangibile segno della presenza costante delle Istituzioni.

