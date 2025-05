Dal 19 al 21 maggio, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani, si è svolto a Roma il secondo Consiglio Generale del Siulp, il Sindacato italiano unitario lavoratori della polizia Polizia.

Un’importante occasione di confronto e analisi che ha riunito i vertici sindacali provenienti da tutto il territorio nazionale per affrontare questioni centrali per il personale della Polizia di Stato, tra cui il rinnovo del contratto di lavoro, la giusta retribuzione per chi opera ogni giorno al servizio della sicurezza, la cronica carenza di organico su gran parte del territorio nazionale, l’introduzione di una previdenza dedicata per gli operatori del comparto, la necessaria tutela legale del personale impegnato nei servizi.

In questo contesto, la partecipazione del segretario provinciale di Cremona Nicola Ghisolfi, che da due anni riveste l’incarico di consigliere nazionale, rappresenta un elemento di grande rilevanza per il territorio.

Tale incarico conferma la stima e l’importanza acquisita dal Siulp provinciale nei contesti decisionali del sindacato e rafforza la possibilità di portare le istanze del personale cremonese ai tavoli nazionali, contribuendo in modo diretto alla ricerca di soluzioni concrete per le problematiche locali.

Il Siulp di Cremona proseguirà con determinazione nel proprio impegno, a tutela dei diritti degli operatori e della sicurezza della collettività.

