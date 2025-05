Dopo il tutto esaurito dei precedenti appuntamenti con Enrico Galiano, Andrea Maggi, Alberto Pellai e Silvia Iaccarino, la terza edizione de Il Tempo dell’Infanzia, contenitore di iniziative formative, divulgative e laboratoriali del Comune di Cremona, ospita Giorgia Cozza, autrice e divulgatrice esperta di educazione e genitorialità. L’appuntamento, dal titolo “Educare con rispetto”, è in programma per mercoledì 28 maggio alle ore 17 presso il Teatro Monteverdi e verterà su come educare con rispetto, superando il retaggio dell’educazione autoritaria con cui molti di noi sono cresciuti.

Sempre nell’ambito de Il Tempo dell’Infanzia, lunedì 26 maggio alle ore 17 al Teatro Monteverdi sarà presentato “Coordinamento Pedagogico Territoriale: riflessioni di un biennio di lavoro”, con Francesca Linda Zaninelli, Donata Ripamonti, Paola Tosi, Silvia Negri, Marco Fibrosi, mentre martedì 27 maggio, sempre alle 17, sarà in programma il laboratorio di costruzione del manifesto pedagogico del Sistema Integrato Zerosei comunale, grazie alla collaborazione dei genitori del Sistema Integrato comunale di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni.

Fino al 31 maggio sarà possibile visitare l’esposizione “Visioni d’infanzia”, organizzata presso il Museo di Storia Naturale e in altri luoghi diffusi della città: l’esposizione ha lo scopo di rappresentare la visione pedagogica dei servizi, contribuendo allo stesso tempo alla sensibilizzazione della cittadinanza verso l’importanza di una educazione di qualità nei primi anni di vita.

Proseguono anche le proposte per bambine, bambini e famiglie a cura del Settore Cultura del Comune di Cremona: sabato 24 maggio alle ore 10:30 nuovo appuntamento dell’iniziativa “Storie di casa (mia) nostra: letture condivise in Piccola Biblioteca”, a cura del Gruppo Mamme Lettrici (iscrizioni a prenotazioni.pb@comune.cremona.it).

Sempre sabato 24 maggio alle 10:30 presso il Museo di Storia Naturale è organizzata l’attività “Piccoli Mineralogisti crescono”, dedicata a bambine/i e ragazze/i dai 6 ai 15 anni e famiglie a cura del Gruppo Mineralogico Cremonese.

Presso il Museo della Civiltà Contadina due importanti appuntamenti: sabato 24 maggio alle ore 10 ci sarà un incontro rivolto a bambine/i e famiglie in occasione della “Giornata mondiale dell’ape”, mentre martedì 27 maggio alle ore 17 l’appuntamento “L’eredità del maestro Ermete Bassi: una scuola per tutti”.

Mercoledì 28 maggio alle ore 16 presso il Museo di Storia Naturale è organizzato un laboratorio creativo per bambine e bambini dai 4 anni con famiglie, denominato “I luoghi da vicino”, a cura di Mattonigialli (iscrizioni a museo.storianaturale@comune.cremona.it).

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, previa iscrizione.

Per ulteriori informazioni e per scoprire tutte le iniziative di questa edizione de Il Tempo dell’Infanzia, visita il sito https://iltemporitrovato.comune.cremona.it/tempoinfanzia25/

