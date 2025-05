“È stato un onore accogliere oggi il Console Lin nella nostra Cremona, città che incarna il perfetto connubio tra cultura, arte e impresa. Con questa visita abbiamo voluto mostrare il volto autentico della Lombardia produttiva e creativa, capace di dialogare con il mondo senza rinunciare alla propria identità”.

Lo afferma oggi il consigliere regionale e presidente della Commissione Attività Produttive Marcello Ventura, che ha organizzato e guidato una visita ufficiale del Console di Taiwan a Milano, Riccardo T.N. Lin, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Lombardia e Taiwan nei settori dell’impresa, dell’artigianato e della cultura.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una più ampia strategia di internazionalizzazione delle eccellenze lombarde, promossa dalla Commissione Attività Produttive del Consiglio Regionale. L’incontro con il rappresentante diplomatico taiwanese ha avuto come scopo principale quello di favorire sinergie istituzionali, promuovere il tessuto imprenditoriale locale e valorizzare settori chiave come quello della liuteria, fiore all’occhiello della tradizione cremonese riconosciuta a livello mondiale.

La giornata si è aperta con una visita al Museo del Violino, autentico scrigno della storia musicale e della maestria artigiana che da secoli distingue Cremona nel panorama internazionale. Il Console Lin ha potuto ammirare da vicino strumenti storici, botteghe didattiche e le testimonianze dei grandi maestri liutai del passato, esprimendo grande interesse per la qualità e l’unicità della produzione locale.

A seguire, il Console è stato accolto presso la sede camerale dal Presidente di Unioncamere Lombardia, Giandomenico Auricchio. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sui temi dello sviluppo economico, del sostegno alle PMI e delle opportunità di collaborazione tra le due realtà, con particolare attenzione ai settori innovativi, tecnologici e manifatturieri.

La visita si è poi conclusa con un importante appuntamento al Consorzio dei Liutai “Antonio Stradivari”, dove il Console ha incontrato il Presidente Giorgio Grisales. Durante il colloquio sono emerse interessanti prospettive di collaborazione culturale e formativa, anche in vista di possibili scambi internazionali tra liutai, studenti e istituzioni musicali di Taiwan e della Lombardia.

“Il dialogo con Taiwan è strategico e ricco di potenzialità – ha aggiunto Ventura – non solo per motivi economici ma anche per valori condivisi come l’innovazione, la libertà e il rispetto delle tradizioni. Desidero ringraziare il Console per la sua attenzione e disponibilità, e rivolgo un sentito ringraziamento al collega e amico Ivan Rota, consigliere regionale di Forza Italia, per aver partecipato attivamente a questa iniziativa, dimostrando come il lavoro istituzionale possa e debba andare oltre le appartenenze politiche, quando si tratta di promuovere il bene del nostro territorio.”

La visita del Console Lin segna un passo significativo verso una maggiore apertura internazionale delle eccellenze lombarde e testimonia l’impegno del Consiglio Regionale nel promuovere il dialogo tra culture e economie nel segno della cooperazione e del rispetto reciproco.

