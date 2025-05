Con una lettera di poche righe, ha chiesto scusa alla vittima, un avvocato cremonese di 67 anni che nel marzo dell’anno scorso aveva aggredito nel suo studio di piazza Marconi, e ha chiesto scusa anche all’Ordine degli avvocati, che per la prima volta a Cremona si è costituito parte civile in favore del collega. I danni materiali sono già stati risarciti dall’attuale amministratore di sostegno, mentre pendono trattative per il risarcimento del danno biologico e morale.

A processo per lesioni, danneggiamento, violazione di domicilio e violenza o minaccia a pubblico ufficiale c’è un 37enne assistito dall’avvocato Andrea Polara, mentre l’Ordine degli avvocati, presieduto dall’avvocato Alessio Romanelli (presente in udienza), è rappresentato come parte civile dall’avvocato Isabella Cantalupo. La vittima, a sua volta, è parte civile con l’avvocato Giampaolo Bellini.

Dal legale, come dallo stesso spiegato in udienza, l’imputato si era presentato con atteggiamento alterato e minaccioso. Era un suo assistito di cui l’avvocato era amministratore di sostegno. Il cliente, che dal professionista voleva più soldi rispetto a quanto invece concordato con il giudice, aveva spaccato con una manata la porta a vetri. Quindi aveva messo lo studio a soqquadro, distruggendo telefono, monitor e computer. E infine si era avventato contro l’avvocato, prendendolo a calci e pugni, procurandogli una lesione al timpano sinistro, contusioni al volto e alle braccia e rompendogli gli occhiali da vista.

La sentenza sarà pronunciata il prossimo 17 ottobre.

