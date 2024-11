Puntuale nel rispettare le belle tradizioni, la Pro Loco organizza, per domenica 10 novembre a partire dalle 16 nel cortile di Cascina Castello in via Roma 2, la Castagnata 2024. Per preparare castagne, strudel e castagnacci si stanno organizzando i volontari dell’Ente, e per il taglio delle castagne le signore del centro ricreativo, mentre a creare la giusta atmosfera ci ha pensato la natura che qualche volta torna uguale al passato e avvolge cose e persone con la nostra nebbia padana.

Anche la musica di Angelo Mozzi contribuirà a far sì che il pomeriggio di domenica riporti alla mente ricordi lontani per chi è in là con gli anni. I giovani avranno l’opportunità di conoscere modi diversi di stare insieme, mentre i più piccoli saranno coinvolti nei laboratori organizzati apposta per loro. Non manca quindi nulla, se non la volontà di vincere la pigrizia e far vincere invece il desiderio di gustare un cartoccio profumato di caldarroste o una fetta di dolce autunnale. Allora, perché non rispondere all’invito della Pro Loco?

