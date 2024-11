Mercoledì 13 novembre, nella Sala Quadri di Palazzo comunale, alle 12:00, si terrà la cerimonia di conferimento degli attestati di benemerenza agli ex dipendenti comunali. Come da tradizione questa cerimonia si svolge per la ricorrenza di S. Omobono, patrono di Cremona, data che, nel 1970, è stata scelta per la Giornata dei lavoratori anziani del Comune. Si tratta di una cerimonia destinata a testimoniare, attraverso la consegna di un attestato di benemerenza, la riconoscenza dell’Amministrazione ai lavoratori meritevoli che cessano dal servizio dopo almeno 20 anni di attività prestata alle dipendenze del Comune di Cremona o Enti ad esso assimilati, salvo casi eccezionali stabiliti dalla Giunta comunale.

Gli ex dipendenti comunali meritevoli cessati dal servizio, o comunque collocati a riposo, nel periodo tra il 13 novembre 2023 ed il 12 novembre 2024 sono: Loredana Taverna (Settore Politiche Educative, Istruzione); Ettore Luccarini (Polizia Locale); Alessio Ceruti (Settore Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica); Maria Grazia Berlatti (Settore Politiche Educative, Istruzione); Lucia Olivieri (Settore Politiche Educative, Istruzione); Alberto Mazzoleni (Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilita’ Sostenibile e Protezione Civile); Maria Bice Beltrami (Settore Politiche Sociali); Dariella Paloschi (Settore Sport, Provveditorato Gare ed Economato); Adriana Botti (Settore Sport, Provveditorato Gare ed Economato); Mario Vescovi (Dirigente Settore Economico-Finanziario, Fiscalità locale e Statistica); Laura Gerevini (Settore Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica); Donatella Terzoli (Settore Risorse Umane); Irma Maria Strazzoni (Settore Economico Finanziario); Giuseppina Rossetti (Unità Direzionale Segretario Generale – Ufficio Archivio e Protocollo); Giovanni Gaia (Settore Polizia Locale); Annie Della Giovanna (Settore Urbanistica, Commercio, Artigianato, SUAP, SUE, Area Vasta); Simona Alloni (Settore Urbanistica, Commercio, Artigianato, SUAP, SUE, Area Vasta); Daniele Rodondi (Settore Polizia Locale); Orsola Aletti (Settore Politiche Educative, Istruzione); Massimo Fedeli (Settore Polizia Locale); Paolo Marabotti (Settore Polizia Locale); Maria Laura Capria (Settore Politiche Sociali).

