“Con un investimento di 12, 5 milioni di euro del Piano Lombardia’, Regione ha installato, negli ultimi tre anni, 260 nuovi impianti fotovoltaici sugli edifici di edilizia residenziale pubblica, l’equivalente di 90.000 alberi piantati”: a dirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della IV Commissione attività produttive, Marcello Ventura. “Nel territorio cremonese sono interessati ben sette impianti (patrimonio Aler), a Vescovato e Soresina.

Attraverso progetti ed interventi come questo, di cui ringrazio gli assessori regionali all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione e alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, che hanno raccolto le nostre richieste, mosse in sede consiliare, si promuove non solo la riqualificazione di unità abitative pubbliche, attraverso l’efficientamento energetico, si riduce il peso delle bollette per gli inquilini e la CO2, ma soprattutto si realizzano economie di scala, a beneficio degli investimenti realizzati sui servizi abitativi pubblici”.

Ha concluso Ventura: “Da qui il passo verso una concreta transizione energetica è tangibile, con una riduzione sensibile dei consumi energetici, valorizzando le rinnovabili ed aumentando l’autoconsumo. Inoltre, attraverso uno specifico meccanismo di contrasto alla povertà energetica, è stata prevista la destinazione dei proventi legati alla produzione fotovoltaica nel Fondo di Solidarietà Regionale. Tali risorse contribuiranno a sostenere i costi per i servizi energetici degli inquilini, che versano in difficoltà economiche”.

