Un 61enne cremonese è a processo per il reato di maltrattamento di animali. Secondo l’accusa, quattro anni fa avrebbe sottoposto a sevizie il gatto delle sue vicine di casa, due sorelle di 40 e 45 anni, bagnandolo con della benzina e provocandogli lesioni. L’animale era stato sottoposto ad un intervento di rimozione del pelo in anestesia generale e alle successive medicazioni. Fortunatamente Tato, il nome del gatto, è sopravvissuto, e oggi è un bel gattone di quasi 11 anni.

Il fatto risale all’11 maggio del 2020. Nella denuncia non è indicato l’orario e nessuna forza dell’ordine è intervenuta. Nel processo, che entrerà nel vivo con i primi testimoni il prossimo 21 marzo, si dovrà accertare la responsabilità o meno dell’imputato, che non era stato visto dalle sue vicine nell’atto di maltrattare il loro gatto. L’uomo è assistito dagli avvocati Anna Maria Petralito e Luca Genesi, mentre una delle due sorelle si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Silvia Pincella.

“Il nostro assistito è un uomo che ama gli animali”, sostengono i difensori, che tengono a sottolineare la mancanza di indagini e di riscontri sulla colpevolezza dell’imputato. “E’ la sua parola contro quella delle sue vicine, che lo hanno accusato senza averlo visto”.

Tra il 61enne e le due sorelle non ci sarebbero mai stati buoni rapporti di vicinato. Anni di ruggini e di dispetti reciproci. Ma l’imputato nega con forza le accuse. Nella denuncia, le due donne hanno riferito di aver visto dal loro balcone il gatto entrare nel cancello dell’abitazione del vicino, di essere scese e di averlo visto uscire dal cancello pieno di benzina. Secondo la difesa, non c’è la certezza che sia stato l’imputato. “La sua colpevolezza è tutta da provare”, ha detto l’avvocato Petralito. Nessuno ha visto il 61enne far del male a Tato?. Lo si appurerà nel corso del procedimento penale.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata