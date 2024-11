Trump presidente, Madonna: “Un criminale, stupratore e bigotto alla guida del Paese”

(Adnkronos) – L’immagine di una torta con la scritta ‘Fuck Trump’ e il commento diretto: “Ieri sera mi sono riempita la faccia con questa torta”. Così Madonna, nelle sue storie Instagram, esprime tutta la sua indignazione per l’elezione di Donald Trump a nuovo presidente Usa. “Sto cercando di capire perché un criminale condannato, uno stupratore, un bigotto sia stato scelto per guidare il nostro Paese con la giustificazione che sarebbe un bene per l’economia?”, si interroga la cantante criticando non solo la figura di Trump, ma anche chi lo ha votato, evidenziando la sua rabbia e frustrazione di fronte a questa scelta.