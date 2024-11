Successo per la cena di gala della 17a edizione della Festa del Torrone, targata Sgp Grandi Eventi. A fare gli onori di casa l’organizzatore, Stefano Pelliciardi che ha raccontato i principali eventi della kermesse che sabato alle 9.45 sarà inaugurata ufficialmente.

Oltre al sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, insieme a parte della giunta, era presente Giandomenico Auricchio presidente di Unioncamere Lombardia.

Durante la serata la performer Marta Cataldi ha letto l’ode a Palmiro Fanti, vincitore del premio Bontà di Rivoltini Alimenatre Dolciaria, e il saluto alla platea del vincitore del Torrone D’Oro, Antonio Cabrini. Il campione sportivo si è detto molto onorato di ricevere un premio targato Cremona, che lo lega alle sue origini.

Durante la serata sono intervenuti anche Virgilio e Auricchio, che hanno evidenziato come dietro questa festa ci sia il grande lavoro degli operai che producono il torrone, e come la kermesse rapprsenti una importante occasione per crescere, ma anche per mostrare le bellezze culturali, artistiche e musicali della città.

Auricchio ha inoltre fatto i complimenti a Pelicciardi per come ha portato in alto il nome di Cremona grazie a questa festa.

Ad allietare la serata il coro lirico Ponchielli Vertova e la voce di Giulia Dagani.

© Riproduzione riservata