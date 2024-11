Una sconfitta senza attenuanti, 0 punti raccolti nelle ultime due partite. La Cremonese esce dal Martelli con il secondo ko consecutivo. Il Mantova passa di misura con il risultato di 1 a 0, grazie alla rete di Burrai nella ripresa.

I grigiorossi non partono bene, subiscono l’aggressività dei padroni di casa, e rischiano di andare sotto già dopo 8 minuti: ripartenza, attacco alla profondità di Mensah che supera in velocità Ravanelli, scarico per Trimboli che colpisce una traversa clamorosa dal limite dell’area.

La Cremonese prova a reagire e prima si avvicina al vantaggio con Bonazzoli, ma Festa è attento, poi la grande palla gol capita sulla testa di Vandeputte: cross preciso di Bianchetti e incornata a colpo sicuro dell’esterno belga, ma la sua mira è larga nonostante l’ottima posizione.

Da qui in poi i grigiorossi, nonostante i cambi, non si rendono mai pericolosi. Ne approfitta il Mantova, che alza i giri del motore. Prima Fulignati salva su Bragantini con un’uscita disperata, poi Burrai, con un preciso diagonale di interno piede, riesce a sbloccare il derby. L’1 a 0 resiste fino al 90esimo minuto, nonostante qualche timido tentativo dei grigiorossi nel finale.

La sconfitta, già pesante perché arrivata nel derby, lo è ancora di più analizzando la classifica. La Cremonese ora è a quota a 18 punti, a -12 dalla capolista Pisa e -10 dal Sassuolo secondo in classifica. Al di là dei numeri, per i grigiorossi scattano alcuni campanelli d’allarme, su tutti la tenuta fisica e l’aggressività nei duelli individuali. Elementi su cui lavorare nella sosta, perché contro il Frosinone non ci sarà più spazio per errori.

Simone Guarnaccia – inviato a Mantova

