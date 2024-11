Un’idea, unica in Europa, con uno stampo pensato e realizzato in esclusiva, nata alla Pasticceria Lanfranchi di Cremona, pensata per regalare un’esperienza letteralmente sorprendente. Si tratta di un vassoio e delle scatole speciali, che si mangiano, gustose e decisamente rispettose per l’ambiente.

Gli innovativi contenitori sono realizzati in cioccolato fondente Mémorable, una specialità della pasticceria, ma anche al cioccolato al latte e le scatole sono ricamate come fossero dei quadri.

“Ho pensato che fosse il momento giusto per stupire i nostri clienti con qualcosa di davvero unico. Dopo anni di lavoro nella pasticceria, desideravo portare un’idea originale che aggiungesse magia al piacere di gustare le nostre creazioni”, racconta Alfredo che ha personalmente pensato allo stampo da creare e che rende unico il progetto delizioso. E per la festa del torrone la specialità, in vetrina, ha fatto fermare ed entrare centinaia di negozi. Un’altra eccellenza cremonese. Fbandi

