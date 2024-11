Alla Galleria Mangano di Cremona al via Jukebox, mostra personale di Silvia Mei. L’esposizione aprirà sabato 16 novembre, con l’inaugurazione alle 18, e proseguirà fino al 16 febbraio.

“Un’artista immensamente sensibile che attraverso una forma “mostruosa”, ai confini tra Sublime e Perturbante, ci presenta la cruda verità della sostanza umana…” spiegano gli organizzatori.

“Noncurante dell’aspetto esteriore, lo scopo effimero che annulla l’anima, indaga al contrario, i meandri della propria coscienza, contempla la molteplicità dei sentimenti sino a raggiungere le radici più profonde. La vita è una costante ricerca di un equilibrio tra il bene e il male, Silvia lo trova scavando tra le proprie emozioni, la volontà di bilanciare che afferra con forza.

Solo la dolcezza del ricordo può aiutarti ad uscire da quella morsa oscura… La memoria indelebile di un pensiero felice… Un brano musicale che peschiamo dal Jukebox della nostra vita, quel “registro di emozioni incastrate in un tempo che pare non esserci più, ma che in realtà esiste ancora”. Gli uccellacci neri forse se ne andranno e torneranno i colori, l’infinità dei fiori, colti nella loro meravigliosa differenza, a definire l’unicità dell’essere umano, la sua straordinarietà”.

