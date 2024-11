Una scelta forte in un momento difficile e delicato della stagione. La Cremonese, a seguito della doppia sconfitta consecutiva contro Pisa e Mantova, e del solo punto raccolto nelle ultime 3 gare, ha deciso di richiamare Giovanni Stroppa, un mese dopo l’esonero.

Corini paga le recenti brutte prestazioni, arrivate dopo la doppia vittoria consecutiva con Juve Stabia e Salernitana. In mezzo il pari poco convincente contro il Modena e l’epilogo del suo percorso in grigiorosso.

Sulla panchina della Cremonese torna Stroppa. La “sua” ultima partita lo scorso 6 ottobre, l’1 a 1 casalingo contro il Bari. Il tecnico di Mulazzano fa il suo ritorno a Cremona, dopo aver accarezzato il sogno promozione nella passata stagione, sfumato sul più bello nella finale playoff persa contro il Venezia.

Anche nello scorso campionato Stroppa subentrò in corsa, alla settima giornata, pareggiando allo Zini contro l’Ascoli e vincendo, nella gara seguente, sul campo del Cosenza. Dal suo arrivo in poi la sterzata, con la Cremonese a un passo dalla Serie A diretta, poi costretta ad affrontare il difficile percorso dei playoff.

Con Stroppa si tornerà ad altri concetti tattici e ad un’altra filosofia di gioco. Il tecnico predilige infatti il 3-5-2, modulo che nella passata stagione aveva portato risultati importanti, soprattutto nell’ottica della tenuta difensiva. 14 clean sheet in 33 partite, 28 gol incassati nelle 33 gare complessive di regular season. Numeri positivi, non confermati però nella stagione 24/25. Con Stroppa in panchina la Cremonese quest’anno ha subito 9 reti in 8 match.

La tenuta difensiva però con Corini ha mostrato molte più lacune: in 5 partite i grigiorossi hanno incassato 8 gol, compromettendo per questo ben 3 partite. Un ritorno al passato, anche per dare equilibrio alla squadra, ma soprattutto per tentare di dare vita a un nuovo campionato: dopo il secondo cambio in panchina, gli alibi a disposizione dei giocatori sono terminati.

