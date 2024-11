La Cremonese ha scelto di interrompere la guida tecnica di Eugenio Corini e di ridare fiducia a Giovanni Stroppa.

Le due sconfitte consecutive, con Pisa e Mantova, la mancanza di una chiara idea di gioco, hanno portato la società a decidere di tentare una nuova svolta esonerando l’ex Palermo e ripartendo dal tecnico di Mulazzano.

Arrivato dopo la quinta giornata della passata stagione, Stroppa ha portato i grigiorossi ad assaporare la promozione, prima raggiungendo il secondo posto in classifica ad inizio 2024, poi arrivando fino in finale playoff. Nel mentre, la flessione che aveva creato qualche malumore. A fine stagione la volontà del club di rafforzare il progetto con Stroppa al timone ma nella condotta in campionato il suo 3-5-2 non stava più offrendo i risultati sperati.

Dopo il pareggio casalingo con il Bari (1-1), Stroppa era stato sollevato dall’incarico e al suo posto al centro Arvedi è arrivato Eugenio Corini: due vittorie (con Juve Stabia e Salernitana), un pari (a Modena) e due ko (con Pisa e Mantova), conditi da prestazioni non all’altezza delle ambizioni grigiorosse, hanno portato all’esonero dell’ex Palermo.

Con la sosta davanti e la possibilità di lavorare due settimane di fila al chiuso del centro Arvedi, Stroppa avrà ora la missione di riportare la Cremonese a ridosso delle prime in classifica.

