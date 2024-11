Dal 14 al 24 novembre il Festival dei Diritti torna anche in provincia di Cremona: un calendario di appuntamenti approfondisce i temi dei diritti e la cultura dei diritti grazie a incontri, dibattiti, presentazioni di libri, mostre e proiezioni. La manifestazione, che quest’anno compie 18 anni, è il frutto di un percorso di una rete di organizzazioni di volontariato ed enti in collaborazione con Csv Lombardia Sud Ets, il Centro di Servizio per il Volontariato.

E domani? – Sguardi e visioni su nuovi orizzonti è il titolo dell’edizione di quest’anno, che in contemporanea si tiene anche nelle province di Cremona, Lodi, Mantova, Pavia.

“E domani? – spiegano gli organizzatori del Festival – è la possibilità d’immaginare il futuro: possiamo essere noi a determinare ciò che deve ancora accadere? L’edizione del 2024 parla di fiducia e di speranza, della capacità di assumere uno sguardo diverso sulle questioni che riguardano tutte le nostre comunità. Una visione nuova e oltre l’apparenza, verso il cuore delle cose. Un titolo che riconosce la capacità del volontariato di testimoniare quanto realizzato, ma allo stesso tempo di essere profezia di ciò che ancora deve accadere. “E domani?” ci aiuta a immaginare nuove prospettive, dove stare bene insieme è possibile”.

GLI EVENTI

FIOR DI LIBRI! UNA NUOVA COLLEZIONE PER IL MUSEO DI STORIA NATURALE, 14 novembre 2024 – Ore 16.30 – Museo civico di Storia Naturale

Presentazione degli albi illustrati donati da Arci Cremona nell’ambito del progetto Radici Nascoste, per scoprire la natura dentro e fuori il Museo. Letture ad alta voce lungo il percorso museale. Mostra delle opere del laboratorio “Saluti da Cremona”, realizzato durante Arci Festa 2024. Al Museo di Storia Naturale sono fioriti nuovi tesori, una collezione di libri illustrati che vi accompagneranno alla scoperta di minerali e rocce, fossili, flora, fauna e tanto altro.

Oltre 15 stupendi libri illustrati, sono stati esposti lungo il percorso del museo e saranno sfogliabili per rispondere alle vostre curiosità sull’ambiente naturale ed immaginare un domani più ricco e rispettoso della biodiversità. In occasione della presentazione della collezione verrà inaugurata l’esposizione temporanea delle opere realizzate da bambini e adulti durante il laboratorio estivo “Saluti da Cremona” svolto ad Arci Festa. Che rapporto c’è tra Cremona, la Natura e le cartoline? Durante il laboratorio, tenuto da Alessandra Belloni (illustratrice) le persone partecipanti sono stati portate a riflettere sul tema del verde in relazione alla città e conseguentemente a produrre delle cartoline personalizzate con le tecniche del collage oltre che utilizzando le tecniche pittoriche che più preferivano. Progettiamo un domani un po’ più verde e accogliente. Per info museo.storianaturale@comune.cremona.it – piccolabiblioteca@comune.cremona.it. Organizzato da ARCI Cremona APS e Comune di Cremona.

NEI TUOI OCCHI: TAVOLA ROTONDA SUL TEMA DELLA GIUSTIZIA DI COMUNITÀ, 14 novembre 2024 – Ore 18 – Aula magna dell’Iis Romani di Casalmaggiore.

Come apprendere la capacità di accogliere, accettare, perdonare? La risposta sta nella conoscenza. Si deve entrare nelle storie di vita di chi ha ferito, rotto il patto, provocato sofferenza a sé stesso, agli altri e alla comunità. Questo appuntamento permetterà d’incontrare e incontrarsi. A partire dal mondo della scuola, in cui studenti si interrogano sul carcere tramite letture e testimonianze. E se domani toccasse a te? Nessuno è immune dall’errore. Incontriamoci per accettarci.

NATO DUE VOLTE TESTIMONIANZA DI REMON KARAM: UNA STORIA DI ACCOGLIENZA, MIGRAZIONE E RISCATTO PERSONALE, 14 novembre 2024 – Ore 21 – Sala dei ricevimenti, Piazza del Duomo – Crema.

Remon Karam Mahfouz Wisily Hanin nasce al Cairo nel 1999. Nel 2013, ancora ragazzino, da solo, senza genitori si trova a bordo di un barcone. Dopo 5 giorni sequestrato dagli scafisti e 160 ore in mare arriva in Sicilia a Portopalo di Capopassero, ad appena 14 anni. In un centro d’accoglienza siciliano conosce Marilena e Carmelo che successivamente diventano i suoi genitori affidatari. L’evento è un confronto con Remon, protagonista di una storia di migrazione e riscatto personale. L’evento, basato sull’interlocuzione con Remon, serve a mostrare come un reale percorso di integrazione possa essere proficuo. Per info alessio.maganuco@arciportosicuro.com – 3924015167. Organizzato da Arci Porto Sicuro Società Cooperativa Sociale e Il Canguro; in collaborazione con ATS Impronte Sociali e Comune di Crema.

MOSTRA FOTOGRAFICA PROTEGGO LA PROTESTA , Dal 15 novembre 2024 (ore 15) al 24 novembre 2024 – Circolo Arcipelago (via Speciano, Cremona).

I governi di tutto il mondo si stanno servendo di una serie di misure per sopprimere il dissenso organizzato: leggi e provvedimenti che limitano il diritto di protesta, uso sproporzionato e non necessario della forza, espansione della sorveglianza illegale di massa o mirata, chiusura di Internet e censura online, violenza e stigmatizzazione, criminalizzazione di chi protesta pacificamente. Il diritto internazionale dei diritti umani protegge il diritto di protesta attraverso una serie di norme contenute in vari trattati internazionali e regionali che, complessivamente, assicurano ampie protezioni alle proteste. Questi diritti devono essere rispettati e garantiti!

Nei pannelli di questa mostra fotografica, sono raccolte immagini di proteste che hanno avuto luogo in diversi paesi del mondo. Le cause del dissenso sono diverse, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: solo reclamando i propri diritti è possibile realizzare un cambiamento. Con la campagna globale “Proteggo la protesta”, Amnesty International risponde agli attacchi dei governi alle proteste pacifiche, sta dalla parte di chiunque prenda parte a una manifestazione in modo pacifico e fornisce sostegno alle cause dei movimenti sociali che premono per un cambiamento in favore dei diritti umani. La mostra sarà visitabile da venerdì 15 a domenica 24 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20, sabato dalle 19 alle 24. Per info: gr288@amnesty.it. Organizzato da Amnesty International Cremona Gruppo 288; in collaborazione con ARCI Cremona APS.

PER UN DOMANI DIGNITOSO. STORIE DI GIOVANI E LAVORO TRA SFRUTTAMENTO E SPERANZE, 15 novembre 2024 (Ore 21) – Sala Cgil – Via Mantova, Cremona.

Lo spettacolo teatrale, costruito sui testi del libro inchiesta e testimonianza “Per un Lavoro Dignitoso” (di Fabrizio Aroldi e Simone Oggioni) racconta storie di sfruttamento e di dignità nel mondo del lavoro di cittadini immigrati e di lavoratori italiani. La Performance esplora quanto avviene tra i giovani e le famiglie riguardo al complesso mondo del lavoro toccando le dinamiche che si sviluppano nei rapporti tra le persone. Sul palco ritorna il gruppo teatrale “La voix des Rescapes” composto da Yannick Som, Cisse Abou Papis, Zayid Hamadi. L’iniziativa si propone di diffondere la conoscenza dei problemi del lavoro e stimolare le persone a parlarne senza timori e con coraggio a vantaggio del miglioramento della qualità di vita delle persone all’interno di una società civile democratica e uguale per tutti. Per info csa.pinoni@fastpiu.it. Organizzato da Centro AUP Pinoni, Comunità Laudato Si Cremona e Oglio Po e ARCI Cremona APS; in collaborazione con Camera del Lavoro di Cremona.

LA VOCE DELLE DONNE AFGANE FUTURO PER L’UMANITÀ, 15 novembre 2024 (Ore 21) – Sala Civica, via Aldo Moro – Piadena Drizzona.

Un’attivista di Rawa (Revolutionary Association of Women of Afghanistan) e una esponente del Cisda (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afgane) parleranno delle sfide che il popolo afghano sta affrontando, dell’impegno e delle battaglie combattute, in particolare, da donne e giovani, per la conquista dei loro diritti fondamentali. Il futuro è nelle mani di chi ha il coraggio di ascoltare, capire e agire, anche la vostra voce conta! Per info emmaus.piadena@libero.it. Organizzato da Amici di Emmaus ODV; in collaborazione con Soms di Torre de’ Picenardi, Agnese’s Friends, ACLI Circolo di Casalmaggiore e con il patrocinio dei comuni di Piadena Drizzona e Torre de’ Picenardi.

L’ECOLOGIA INTEGRALE DI PAPA FRANCESCO, 16 novembre 2024 – Ore 16.30 – Sala Spinelli del Centro Pastorale Diocesano – Via S. Antonio del Fuoco.

Il libro L’ecologia integrale di papa Francesco, Morcelliana editrice, è scritto da Gianfranco Poma, teologo, e Walter Minella, filosofo e indaga le radici spirituali che portano il papa a proporre una conversione ecologica dell’intera società. Non ci può essere cambiamento del modello di sviluppo senza partecipazione consapevole dei cittadini sull’importanza di decidere insieme forme, modalità, tempi di questo cambiamento. Per info 3356319337. Organizzato da Tavola della pace Cremona, Diocesi di Cremona Ufficio Pastorale Sociale e Lavoro, Pax Christi Cremona, Comunità Laudato Sì di Cremona e Comunità Laudato Sì Oglio Po.

CI STIAMO A CUORE, 16 novembre 2024 – Ore 17 – Sala dei Ricevimenti, Piazza Duomo, Crema.

L’evento, realizzato dalle associazioni ItaliaAdozioni e il Canguro racconta storie di affido e di adozione, attraverso le testimonianze di chi vive direttamente l’esperienza (lettura di lettere, alcuni video e intermezzi musicali). Migliorare la cultura dell’adozione e dell’affido e diffondere il valore dell’accoglienza nella nostra società. Possiamo fare cultura insieme…unisciti a noi! Accompagnamento musicale Paola Beltrami.

DODICI BICI – ATELIER DI RECUPERO DELLA BICICLETTA, 17 novembre 2024 – Ore 14.30 – Trezzolab, strada provinciale ‘, Trezzolasco di Sergnano.

Laboratorio di riuso e riparazione sul modello del “repair cafè” dedicato in particolare alla mobilità dolce della bicicletta. Sarà possibile portare il proprio ciclo, in qualsiasi stato di manutenzione, per provare a ridargli una seconda vita. Saranno presenti dei tutor esperti che spiegheranno nella pratica come rimettere in sesto il proprio mezzo. Hai un bolide a due ruote in garage a prendere polvere? Vorresti provare a muoverti in modo più sostenibile ma la tua bici non è proprio in gran forma? Al TrezzoLab esperti della meccanica a due ruote ti aspettano per insegnarti come rimettere in sesto e prenderti cura della tua bicicletta.

© Riproduzione riservata