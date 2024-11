La Castagnata della Pro Loco ha fatto centro. Nel pomeriggio di domenica 10, complice il cielo sgombro da nuvole minacciose, un buon numero di persone, provenienti anche da paesi vicini, ha affollato il cortile di Cascina Castello per assaporare le castagne. A cuocerle e servirle, insieme a strudel, castagnaccio e qualche bevanda, ci hanno pensato i volontari dell’Ente, tra conferme e volti nuovi, anche stavolta con bravura e maestria. Non è mancato l’accompagnamento musicale, quest’anno a cura di Angelo Mozzi, che con canzoni della tradizione popolare ha allietato il pomeriggio ai partecipanti all’iniziativa che hanno mostrato un caloroso apprezzamento.

Una bella novità è stata l’area riservata nella Sala conferenze ai bambini che si sono divertiti sotto lo sguardo attento dei genitori e di giovani nuove volontarie della Pro Loco. La gente è continuata ad arrivare fino a pomeriggio inoltrato, anche dopo la messa vespertina, dimostrando di non temere la nebbia che caratterizza queste giornate. E così i cento chili di caldarroste sono andati esauriti per la soddisfazione di tutti coloro che hanno collaborato con grande impegno nel nome della Pro Loco per la buona riuscita della manifestazione.

Dopo la castagnata, la Pro Loco di Grumello Cremonese pensa al benessere fisico: organizza, infatti, con la collaborazione di Robert Della Schiava, un corso di ginnastica posturale. L’appuntamento è fissato per ogni giovedì, a partire dal 14 novembre, dalle 18 alle 19 presso Cascina Castello in via Roma, 2. Per maggiori informazioni, è possibile contattare telefonicamente la Pro Loco al n. 371 5290193.

© Riproduzione riservata