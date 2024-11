Eugenio Corini non è più l’allenatore della Cremonese. Il tecnico di Bagnolo Mella, arrivato a Cremona poco più di un mese fa, non è riuscito nella missione di dare una sterzata al campionato grigiorosso.

Corini era subentrato a Stroppa facendo il proprio esordio a Castellammare, vincendo 2-1 contro la Juve Stabia. Poi la seconda vittoria consecutiva, ancora contro una campana, la Salernitana, a far pensare a tutt’altro tipo di percorso.

I primi cigolii si erano avvertiti però già a Modena, nel turno infrasettimanale dello scorso 29 ottobre, quel pareggio deludente contro una squadra che, pochi giorni dopo, avrebbe esonerato Bisoli.

Il crollo è arrivato poi con la capolista Pisa: una sconfitta senza appello, una prestazione non certo da squadra che ambisce alla promozione. Infine, il derby perso contro il Mantova, formazione molto al di sotto della Cremonese, che però grazie all’organizzazione tattica ha messo in difficoltà i grigiorossi.

Proprio le strategie tattiche non hanno giocato a favore di Corini, che non è riuscito a dare un’identità alla propria formazione, palesando inoltre enormi lacune in fase difensiva. Da qui la decisione della società di ripartire da Stroppa.

