Visita guidata al Museo del violino in un viaggio alla scoperta dello Stradivari appartenuto al virtuoso iberico Pablo de Sarasate. Un viaggio che permette di rileggere un percorso storico, liutario e musicale lungo trecento anni, oltre che approfondire vicende avvincenti come un romanzo ma dettagliatamente tracciate grazie a documenti storici e contributi scientifici. Il violino resterà in mostra fino al 6 gennaio. L’intervista è al conservatore Riccardo Angeloni.

Il servizio di Simone Bacchetta

