“La notizia che non c’è incompatibilità tra il raddoppio della linea ferroviaria Mantova/Milano e l’autostrada che dovrebbe congiungere la nostra città al capoluogo virgiliano è veramente positiva e ringrazio Luciano Pizzetti, presidente del Consiglio Comunale, di aver fatto emergere il tema nel corso dell’incontro con i vertici regionali della mobilità a cui hanno partecipato anche i responsabili tecnici di Rfi”: a dirlo è Alessandro Portesani capogruppo in consiglio comunale della lista civica Novità a Cremona. “Noi, pur nella diversità di ruoli, siamo pronti a confrontarci con la maggioranza su questi temi fondamentali per lo sviluppo del territorio”.

“Novità a Cremona è da sempre convinta dell’opportunità delle due opere che andranno a migliorare vistosamente e in maniera proficua la viabilità della Lombardia Sud da sempre con grandi difficoltà di trasporto e conseguentemente la capacità di tutto quel territorio di confine di essere attrattivo per investimenti imprenditoriali che aiutino l’occupazione”, spiega ancora Portesani. “Il passaggio tecnico reso noto ieri da Reti Ferroviarie ci fa ben sperare che le l’arteria di ferro e quella stradale potranno coesistere anche in fase di progettazione e realizzazione è sicuramente un segnale assolutamente positivo che potrà permettere anche la realizzazione di ulteriori interscambi modali, anche con l’utilizzo del trasporto su acqua su cui Mantova, ad esempio, è già molto avanti”.

