Si stanno chiudendo le partite dei Cda delle partecipate del Comune di Cremona: l’intenzione del sindaco Andrea Virgilio è quella di terminare entro la fine dell’anno. Proprio in queste ore si stanno raccogliendo le candidature per Aem e Fondazione Città di Cremona. Si allungano i tempi di qualche settimana invece per Cremona Solidale, dove è necessario un passaggio in Consiglio.

In questi giorni per la Fondazione, oltre alla presidenza che dovrebbe essere in capo a Giuseppe Foderaro di Azione, si profila la riconferma di Roberto Galletti segretario cittadino del Pd. Potrebbe invece entrare ex novo Ilenia Cirrone espressione della lista di Giovetti, mentre, indicata dall’associazione Lazzaro Chiappari, il nome che circola è quello di Angela Bellardi, presidente della Società storica Cremonese e già direttrice dell’Archvio di Stato.



Non è chiaro cosa farà l’opposizione, ancora divisa: in Aem la novità è che, una volta che si è insediato il Cda, potrebbe essere nominato un direttore. A questo proposito, il nome che circola è quello di Enrico Ferrari, con passate esperienze apicali nel settore.

Sarà in quota a Sinistra Energia Civile il presidente di Afm: il Comune per statuto ha diritto alla sola presidenza. Infine, per Cremona Solidale, le nomine slitteranno a dicembre, come confermato dal sindaco, perché ci deve essere prima un passaggio in consiglio comunale.

C’è poi il tema dell’opposizione ancora divisa, anche se Fratelli D’Italia potrebbe fare l’en plein, visti i voti ottenuti in città.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata