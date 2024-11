Diabete, Nervo “La prevenzione è fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello che noi cerchiamo di portare all’attenzione di questa giornata è la parola ‘prevenzione’ che vale per entrambe le tipologie di diabete; quello di tipo 2 è prevenibile con stili di vita sani, con una sana alimentazione ecombattendo l’obesità, per quello di tipo 1 la prevenzione non c’è ancora completamente ma c’è la prevenzione della chetoacidosi, che è una condizione gravissima che può portare addirittura alla morte”. Così Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia onlus, a margine di un convegno alla Camera in occasione della Giornata mondiale del diabete.

