Non si ferma la scia di violenza in città. L’ennesima vittima è un ragazzino di 16 anni, colpito ad un occhio con un tirapugni, venerdì sera. A raccontare la drammatica sequenza dei fatti, è la madre del 16enne: “Lui e i suoi amici stavano camminando in corso Vittorio Emanuele, quando una persona, con il passamontagna, gli ha sfilato la cuffia, ed è fuggito”. Immediatamente il gruppo di giovanissimi è partito all’inseguimento, per cercare di recuperare il maltolto.

“Una volta arrivati nei pressi della Coop di via del Sale, nei vicoletti vicino alle ex fornaci, il ladro si è fermato, e dai lati sono spuntati dieci ragazzi, tutti travisati con il passamontagna, e armati di bastoni, coltelli e tirapugni” racconta ancora la donna. “A quel punto mio figlio e i suoi amici si sono spaventati e hanno chiesto scusa, e di potersene andare, ma quelli hanno detto che non avrebbero dovuto inseguirli, e che ne avrebbero pagato le conseguenze”.

Parte del gruppo è riuscita a scappare, ma il 16enne è stato afferrato e colpito ad un occhio con il tirapugni, fortunatamente solo di striscio. Subito dopo è riuscito a divincolarsi e a scappare a sua volta, rifugiandosi con gli amici in un “kebabbaro”, tallonato dagli aggressori. Dal negozio sono state avvisate le forze dell’ordine, intervenute poco dopo. Ma i componenti della gang si erano già dati alla fuga. “Se non fosse riuscito a scappare le cose sarebbero potute andare molto peggio” si sfoga la madre. “Non c’è sicurezza, siamo in balìa di queste bande”.

Laura Bosio

