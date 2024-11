Leggi anche: 13 Nov 2024 Notti brave in piazza Pace

Malmenata esercente incinta

Sono stati identificati e denunciati i due presunti responsabili dell’aggressione avvenuta giovedì notte in centro, a due passi da piazza Duomo, ai danni di una giovane esercente cremonese incinta. Si tratta di un uomo e della sua convivente, individuati dai carabinieri grazie alla visione delle immagini della videosorveglianza e alle precise indicazioni fornite dalla vittima. I due sono stati denunciati per lesioni personali e minacce.

La sera dell’aggressione la vittima stava chiudendo il locale e si stava recando alla sua auto, quando ha notato la presenza della coppia intorno al suo mezzo, e ha chiesto spiegazioni. A quel punto è partita un’accesa discussione ed è scattata la violenza.

I due si sono avventati contro di lei, colpendola violentemente con schiaffi, strattoni e tirate di capelli, tanto da strapparle una grossa ciocca. La donna, spaventata, ha cercato di difendersi in tutti i modi, coprendosi istintivamente il ventre e gridando agli aggressori di smetterla. “Aspetto un bambino”, ha detto loro. Ma i due non hanno sentito ragioni, e hanno continuato a picchiarla.

La scena è stata immortalata dalle telecamere della zona, e al pestaggio hanno assistito alcuni residenti che hanno dato l’allarme. Alla fine i due aggressori se ne sono andati, tornando a confondersi nella movida di piazza Pace, dove con qualcuno si sarebbero anche vantati di ciò che avevano fatto poco prima.

L’esercente, sotto shock e dolorante, ha preferito tornare a casa, ma il giorno dopo, con il corpo pieno di botte, si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale e poi in caserma dai carabinieri per sporgere denuncia. La vittima, per fortuna, non ha subito gravi conseguenze. E’ stata visitata e dimessa senza giorni di prognosi.

L’episodio ha riacceso le lamentele di residenti e commercianti che ogni fine settimana assistono a scene di ragazzini ubriachi che urlano, litigano, si drogano e urinano nelle vie adiacenti, da via dei Gonfalonieri, che porta in piazza Duomo, alle vie laterali, come ad esempio via Patecchio.

Sara Pizzorni

