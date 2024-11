Sono Candlemass e Tygers of Pan Tang i nuovi annunci al Luppolo in Rock 2025, band che si aggiungono a quelle già in cartellone: Firewind, Crashdïet, Embryo, Grave Digger, Primal Fear, Coroner, Necrodeath, Tarchon Fist e In Autumn. Sono così undici, per ora, i gruppi che saliranno sul palco della settima edizione del festival in programma alle Colonie Padane di Cremona venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio 2025.

Gli svedesi Candlemass sono un vero e proprio pilastro dell’epic doom metal di fine millennio. La band nata nel 1985 festeggerà nel 2025 i 40 Years Of Doom e il concerto di Cremona sarà un’esclusiva del Luppolo in Rock come unica data italiana della band nel 2025. La loro musica, che discende direttamente dai Black Sabbath, i padri fondatori dello stile, è una oscura combinazione che si è perfezionata negli anni: riff tenebrosi e ossessivi, melodia vocale drammatica e assoli che richiamano la tradizione heavy metal.

A proposito di tradizione i Tygers of Pan Tang arrivano direttamente dal quella New Wave Of British Heavy Metal che tra la fine degli Anni 70 e l’inizio degli Anni ’80 del secolo scorso ha scosso il panorama musicale internazionale e ha cambiato l’hard rock, traghettandolo verso le sonorità metal. La band inglese ha contributo a forgiare il nuovo sound soprattutto con i primi album ‘Wild Cat’, ‘Spellpound’ e ‘Crazy Nights’, senza mai fermarsi. Anzi dall’ottobre del 2020 nuova linfa per la band grazie all’ingresso del chitarrista italiano Francesco Marras.

I Tygers of Pan Tang suoneranno al Luppolo in Rock venerdì 18 luglio 2025 con Grave Digger e Primal Fear, mentre i Candlemss si esibiranno al festival domenica 20 luglio con Coroner, Necrodeath, Embryo e In Autunm.

Come sempre il festival si terrà in una location particolarmente suggestiva come le Colonie Padane di Cremona, dove il pubblico troverà un ambiente accogliente e famigliare e un’ampia area per la ristorazione e per il mercatino hard’n’heavy e artigianale.

Le prevendite sono aperte con i seguenti prezzi: la giornata singola 45 euro (più i diritti di prevendita); l‘abbonamento per i tre giorni del festival 119 euro (più i diritti di prevendita). Maggiori informazioni sul sito ufficiale.

