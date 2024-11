Il 13 novembre è stato annunciato il vincitore del “Nordic Lighting Design Award 2024”, un importantissimo premio a cui partecipano progetti architettonici di tutto il Nord Europa. La cerimonia di premiazione quest’anno si è svolta a Oslo alla Vulkan Arena durante il Lysets dag (il Giorno della Luce). “Queen Silvia Concert Hall”, di Stoccolma – creata dall’architetto cremonese Giorgio Palù, si è aggiudicata il premio, vincitrice tra importanti nomination di architetture danesi, finlandesi, svedesi e norvegesi. Un altro grande successo per questo importante progetto dell’architetto Giorgio Palù.

Queen Silvia Concert Hall è la sala concerti intitolata alla regina Silvia di Svezia, moglie di Re Carlo XVI Gustavo. Un luogo dove gli spettatori fluttuano, passeggiando su balconate sospese, in uno spazio di ispirazione e concentrazione, in grado di creare una relazione immediata tra architettura, suono e musica, musicisti e pubblico. Nel 2015 Mark Tatlow, direttore della Lilla Akademien, lo storico Conservatorio della città, fondato nel 1998 ha richiesto all’architetto Palù di concepire la nuova Sala Concerti anche come centro educativo e naturale ampiamento dell’O/Modernt, un progetto creativo e polifunzionale, che combina le diverse arti, le distanti epoche storiche e le differenti tradizioni culturali dei popoli. La sala, di dimensioni raccolte, ospita 300 posti, ma dotata di uno stage molto ampio, nasce come uno spazio sperimentale, in grado di ospitare performance di svariati generi musicali, lavori di ricerca e di interpretare la musica del futuro, immaginando, in alcune occasioni, di sovvertire addirittura l’ordine canonico: il pubblico nello stage, l’orchestra sulle balconate. fb

© Riproduzione riservata