Lo aveva espressamente chiesto lui, prima di andarsene. “Fatemi il funerale, ma poi dopo un po’ vorrei essere ricordato con una festa”: ecco perché Nazzareno Condina sarà presente “in spirito” oggi pomeriggio sabato 16 novembre per un evento che porterà tanti suoi amici, oltre naturalmente alla famiglia e ai parenti, a ritrovarsi nel salone di San Leonardo a Casalmaggiore dalle ore 15 alle ore 19.

Una festa in memoria di Nazza, come lui appunto aveva chiesto. Un desiderio esaudito dalla moglie Cristina, che sta organizzando il tutto: chi vorrà potrà prendere la parola, leggere un messaggio, ricordare il legame con Nazzareno. Ma sarà possibile anche ascoltare una musica condivisa, consumare una merenda, in sostanza stare insieme. Un modo diverso per un saluto che, pur nella mancanza fisica di Nazzareno, dovrà prima di tutto essere un ricordo il più allegro possibile.

Non solo: l’incontro sarà aperto a tutti, per dirla con gli organizzatori, con la famiglia di Nazzareno in prima fila, “a quadrupedi e bipedi”, di ogni età, perché prima di tutto la festa sarà all’insegna della condivisione. Ecco perché, con il sottofondo musicale di alcuni degli artisti più amati da Condina, ciascuno potrà portare qualcosa da mangiare o da bere, e al contempo anche una fotografia, un ricordo, un cimelio che lo lega in qualche modo a Nazzareno.

La famiglia ha chiesto di non usare virgolettati, in questa presentazione. Facciamo una eccezione, e ci perdoneranno, utilizzando le parole dello stesso Nazza, qualche settimana prima di andarsene. “Ogni volta che alzerete un bicchiere al cielo. Che sia di latte o di vino da 0 a 100 anni ci sarò anche io… Andom, ragass, andom!”

