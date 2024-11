Un’altra storia di violenza a Cremona. L’episodio, che ha visto protagonista un ragazzo di 21 anni, è accaduto in via Beltrami. Il giovane studente, nella notte tra venerdì e sabato, è stato aggredito dopo una serata passata in discoteca. A raccontare l’accaduto è stata proprio la vittima sulla sua pagina Instagram nella quale Simone Belfiore mostra i segni del pestaggio. Dopo la discoteca, dove era stato in compagnia di amici, Simone stava rientrando a casa quando in via Beltrami è stato avvicinato da tre uomini. “Tre extracomunitari”, scrive il 21enne nel post. Volevano il denaro contenuto nel portafogli”.

Il giovane si è rifiutato e a quel punto è scattata la violenza. I tre uomini lo hanno preso a pugni e strattoni, fino a quando la vittima è riuscita a divincolarsi e a fuggire. “Fortunatamente il Signore mi ha dato il dono della corsa sennò non so come sarei finito stasera“, ha scritto Simone, che poi ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale. I medici gli hanno riscontrato una frattura al naso e a un dito della mano. Dopo le cure, il ragazzo è stato dimesso e ha potuto tornare a casa, ancora provato e sotto shock per l’accaduto. E poi lo sfogo sui social.

“Se non fossi riuscito a scappare sarei sicuramente in una sala operatoria di ospedale… Per cosa? (…) Non è normale andare a divertirsi in discoteca con i propri amici e tornare a casa in queste condizioni perchè tre extracomunitari ti chiedono i contanti che hai nel portafoglio. Non è normale che accadano queste cose”.

Lunghissima, ormai, la lista degli episodi violenti avvenuti in città nelle ultime settimane. Tra i cremonesi cresce la paura e la preoccupazione, e la sensazione di insicurezza continua a salire.

S.P.

© Riproduzione riservata