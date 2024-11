Ultimo giorno della Festa della Torrone a Cremona. Tra le tante iniziative di oggi per la Festa del Torrone, il sound engineer Nicolò Zilocchi, ha realizzato uno strumento musicale unico nel suo genere. Sarà impossibile non fermarsi ad ascoltare e provare questa installazione, che grazie a dei particolari sensori, e all’abile maestria artigiana della Rivoltini Alimentare Dolciaria, trasformerà il dolce principe della manifestazione in un’innovativa tastiera funzionante, fatta di torrone Rivoltini e cioccolato, sulla quale suonare i brani di Beethoven o di Ed Sheeran. (dalle 10 alle 19 in Piazza Stradivari).

Alle 10 al Palatorrone è stato presentato il progetto (insieme ai prodotti) della Panettoneria 365 gradi: presenti anche i ragazzi di Thisability che collaborano in alcune linee del prodotto, come fase di formazione per i ragazzi per insegnare loro un mestiere e inserirli nel mondo del lavoro.

Dalle 12 alle 13 sul palco, in piazza del Comune il coro delle Pink Voices, costituito da 28 donne di tutte le età. E’ nato a Cremona nel 2013 e, da allora, svolge un’intensa attività concertistica. Il repertorio della formazione è leggero: va dal pop – folk italiano di Bennato, Battiato e De André ai grandi classici della musica da film (Morricone), del rock anglosassone (Queen) e del musical (Mamma mia).

Infine grande appuntamento con lo spettacolo finale in piazza del Comune alle 17: un grande show, come da tradizione per la conclusione della festa del Torrone, che incanterà la piazza, con le suggestioni e il fascino di evoluzioni acrobatiche, di luci, colori, sorprese ed effetti, intrecciati alla libera fantasia di artisti unici in grado di lasciare a bocca aperta i più piccoli ed emozionare gli adulti. Tema di quest’anno sarà la gioia.

