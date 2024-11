Dopo cinque sconfitte consecutive, la Juvi torna a vincere e lo fa davanti al pubblico del PalaRadi con una prestazione più che convincente sia in difesa che in attacco, mettendo alle corde la Real Sebastiani Rieti 97 a 83 con un gioco corale in cui spiccano Tortù, Polanco, Massone e La Torre.

Le squadre si studiano in avvio tra una schiacciata di Spencer e una tripla di Brown, poi la Juvi tenta il primo allungo con un parziale di 6 a 0 grazie all’ingresso di Polanco e Barbante. È ancora Barbante a trovare il massimo vantaggio del primo quarto con due liberi trasformati per il +7 Juvino (24-17). Il quarto si chiude 28 a 24 con una tripla sulla sirena di Massone.

Ancora una bomba di Massone apre il secondo periodo di gioco in cui la Ferraroni tiene testa a Rieti in avvio, poi Pollone e Monaldi rimettono la testa avanti di misura anche grazie ad un tecnico per le proteste di coach Bechi. Si procede così punto a punto anche se la Real Sebastiani a metà del periodo ha già esaurito il bonus. Le squadre vanno al riposo sul 48 pari con 15 punti di Monaldi (4/4 da tre e 3/3 ai liberi), il migliore a referto. Per la Juvi ci sono i 10 di Polanco e gli 8 di Brown. I gigliati meglio a rimbalzo con 20, contro i 12 degli ospiti.

La Juvi rientra in campo per il terzo quarto concentrata e determinata, raccogliendo gli applausi del pubblico del PalaRadi. Tortù realizza il canestro del +6 per il 60 a 54. La Juvi macina gioco e nel finale di quarto mette a segno un parziale di 9 a 0 per il 73-61, grazie a tre bombe di fila firmate Tortù, Giombini e Bertetti. Coach Rossi richiama tutti in panchina, ma non si ferma l’inerzia della squadra di casa che continua a far girare palle dando filo da torcere alla difesa di Pollone e compagni. Il quarto si chiude con la Juvi in vantaggio 75 a 65.

Qualche ferro di troppo e Rieti si riavvicina fino al -4 (79-75), ma la Juvi non ci sta e con Tortù, Polanco e Massone ricostruisce un vantaggio che a 90″ dalla fine regala un +17 sul tabellone (95 a 78). Cremona batte Rieti 97 a 83 e torna così alla vittoria con una prestazione maiuscola, portando quattro uomini in doppia cifra, oltre ai due americani, Polanco con 21 e Brown con 12, il capitano mette a segno 21 punti e 9 rimbalzi per 23 di valutazione finale e Massone 15 punti, ma ci sono anche gli 8 di Giombini con 7 rimbalzi, 7 punti e 5 assist per Bertetti.

